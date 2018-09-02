عقد محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديري الإدارات بمركز ومدينة كفر البطيخ.

وشدد المرسى في الاجتماع على تنفيذ تعليمات الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط بشأن زيادة الاهتمام بالنظافة ومتابعة أعمالها بنطاق المدينة والقرى والاهتمام بشكاوى المواطنين ورفع كافة التجمعات والتراكمات والاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية مع إلزام كافة المحلات بوضع صندوق قمامة مميز اللون أمام كل محل والتشديد على ذلك في التراخيص الجديدة وأعمال التجديد .

وشدد المرسى على الانتهاء من أعمال الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية ونقل المرسى لكافة العاملين تعليمات محافظ دمياط بشأن الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء والعمل على رفع كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكفاءة وفعالية، مشددًا على أعمال المتابعة المستمرة لكافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.