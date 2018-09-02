أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف العمل الميداني ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق كل مركز، والمرور خلال فترات العمل على مراحل التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق الصالح العام حال القيام بوضع الخطة الاستثمارية مع مراعاة العدالة بين المواطنين وضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية في مواعيدها المقررة وإنهاء كافة المشروعات في توقيتاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، لوضع خطة العمل في المرحلة المقبلة والأسس التي ستكون بمثابة خارطة الطريق ومنظومة العمل لرؤساء الوحدات المحلية.

وطالب المحافظ، بتحقيق الانضباط الإداري، ومكافحة الفساد وعدم التهاون مع أي سلبيات وسرعة إنهاء التعاملات الخاصة بالمواطنين، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للمناقصات العامة خاصة قانون 89 لسنة 1998، قانون المناقصات والمزايدات.

وشدد على متابعة الأسلاك الكهربائية وتغطيتها ودهان أعمدة الإنارة والتأكيد من عدم الإنارة في أوقات النهار للحفاظ على المال العام، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة لأعمدة الإنارة بشأن التعامل معها بالكابلات الهوائية وصيانتها واستغلال التالف منها من خلال المرور الميداني ومتابعتها وتأمينها من السرقة.

كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة صناديق القمامة بالمراكز وتصنيع أعداد جديدة والتأكيد من رفع كافة الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبي الطرق الرئيسية ومداخل المدن ومتابعة ومنع النبيشه وتحرير محاضر ضدهم، مع الالتزام برد الشيء لأصله بالنسبة لأعمال الحفر والانتهاء من توصيل المرافق. وتحرير محاضر للمخالفين الذين يقومون بقطع الأسفلت والتنسيق مع شركات المياه والغاز والاتصالات والكهرباء، قبل البدء في أي أعمال بالطرق وتفعيل دور الشباب في أعمال النظافة والتجميل.

وأوضح محافظ البحيرة، ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتفاعل والتواصل مع المواطنين وخلق صف ثاني من الشباب والتعاون مع أهالي الشهداء وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتنظيم معارض لبيع كافة المستلزمات والسلع التموينية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع التموين، والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع عمل سيناريوهات ونماذج محاكاه لمواجهة الأزمات الطارئة طبقا لطبيعة كل مركز. وذلك للحد من تأثير وإخطار تلك الأزمات.

ووجه محافظ البحيرة، بمتابعة تغطية بالوعات الصرف الصحي ومواجهة سرقتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان بمشروعات المشاركة الاجتماعية وقيمتها وموافاته بموقفها التنفيذي.

كما شدد "أمنة" على أهمية التدقيق في اختيار القيادات من العناصر الشبابية والعمل على خلق روح المنافسة والاعتماد على طاقة وحماس الشباب وقدراتهم في الأعمال الميدانية، مع مراعاة العدالة في صرف أي مكافآت للمستحقين منهم، وطالب رؤساء المدن بتقديم تقارير شهرية فيما يخص الموقف من التعديات والنظافة وتحصيل المتأخرات حق الدولة، وإزالة كافة أشكال التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، ومتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي ومراجعة تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة بها بالإضافة إلى الاستعداد لاحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وتجهيز المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال برنامج الاحتفال، سواء أكانت مشروعات تعليمية أو شبابية أو صحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم مسابقة لاختيار افضل مركز ومدينة من خلال تنفيذ تلك التوجيهات التى ستكون من أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات المحلية ومدى التزامهم بتنفيذها.