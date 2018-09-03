نائب محافظ البحيرة: شاشات عرض بالميادين لعرض إنجازات المحافظة

وجهت الدكتورة نهال يلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مظاهر احتفالية راقية تلائم الاحتفالات الشعبية بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم، مع السكرتير العام والسكرتير المساعد ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ورؤساء المدن، لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام "ذكرى انتصار أهالي رشيد على حمله فريزر الإنجليزية عام 1807"، ووضع المقترحات والترتيبات اللازمة لتنظيم مظاهر الاحتفال.

كما وجهت بعمل شاشات عرض بالميادين لعرض إنجازات المحافظة، وتقديم رموزها وشخصياتها في شتي المجالات، كما شددت على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات حتى يوم الاحتفال.