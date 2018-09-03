أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، في بيان لها، أمس، تسجيل 10 آلاف مولود لأكثر من 5 آلاف بطاقة ذكية، وذلك منذ فتح باب إضافة المواليد على البطاقات في الفترة من 1 إلى 27 أغسطس الماضي.

وأوضح البيان، أنه تم العمل في منظومة إضافة المواليد من خلال 11 مكتب تموين على مستوى المحافظة، بالإضافة للمركز النموذجي المطور الذي يستقبل المواطنين من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً يوميا.

وأكد "ثابت"، استمرار قيام مكاتب التموين تلقى وتقديم الخدمات والطلبات التموينية الأخرى بخلاف إضافة المواليد، حيث نفذت مكاتب التموين إجراءات إضافة مواليد، واستخراج بدل فاقد، وبدل تالف، وفصل اجتماعي، وخصم وإضافة أفراد، وإصدار بطاقات، ونقل بطاقة لمحافظة، وإيقاف بطاقة.

وأفاد بأن جميع المكاتب تستقبل المواطنين وتسهيل الإجراءات التى تشملها البطاقات التموينية.