كشف النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به لإعفاء الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات من فواتير المياه والكهرباء.

وقال أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المشروع يهدف إلى إعفاء الأرامل والمطلقات ومن لا يتعدى دخلهم ألف جنيه من دفع فواتير المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن الحالة المادية هي المعيار في القانون، وليست الحالة الاجتماعية لمطلقة أو أرملة.

وأوضح أبواليزيد، أن شرط إعفاء هؤلاء من الفواتير هو عدم تجاوز شريحة الاستهلاك الأولى، لافتا إلى أن من سيتجاوز الشريحة الأولى لن يحصل على هذا الإعفاء.

وأكد النائب البرلماني أن مشروع القانون سيخضع لدراسة وافية، موضحا أن عدد المستهدفين من القانون ما بين 750 ألفا لمليون مواطن.