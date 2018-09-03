يستعد عملاء النفط اليابانيون الرئيسيون لتعليق واردات النفط الخام من إيران، في أكتوبر، وسط مخاوف من أن واشنطن ستفرض عقوبات على الدول التي تستورد الخام الإيراني، حسبما ذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مايو، من الاتفاق النووي مع طهران، وبدأ الشهر الماضي في إعادة فرض العقوبات التي تمنع دولا أخرى من التجارة مع إيران.

ويبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران في 5 نوفمبر.

ونتيجة لذلك، تستعد شركات النفط اليابانية لوقف واردات الخام الإيراني، والبحث عن طرق لزيادة الواردات من أماكن أخرى لتعويض النقص بحسب التقارير.