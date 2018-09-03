الأرصاد: طقس الإثنين حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين 3 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 37 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: