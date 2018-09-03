يفتتح الرئيس الصيني، شي جين بينج، قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي 2018 بالعاصمة الصينية، بكين، في تمام الرابعة و45 دقيقة مساء الإثنين بتوقيت بكين، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، أمس، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18.3 مليار دولار، تشمل:

- إنشاء المرحلة 2 للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

- مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة.

- مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين.

- مشروع منطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات.

- مشروع تاى شان للألواح الجبسية.

- مشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة.

- إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.