استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تقارير صحفية عن غضب سكان العاصمة الفرنسية باريس من انتشار عدد من "المباول" على كورنش نهر "السين".

وأجرى القرموطي مقارنة بين "المبولة" الموجودة على كورنيش نهر السين والمبولة الموجودة في مصر، قائلًا: "إحنا البيبي بتاعنا بياكل في الصدا، وبياكل في الطوب، وأنا مش بقول كلام اتريق، لكن ده صحيح، والأمر مختلف بين البيبي بتاع نهر السين والبيبي بتاعنا".

ومثل القرموطي مشهد قيام الأشخاص بالتبول على الحوائط في مصر، والتفاتهم يمينا ويسارا أثناء التبول.