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عاجل| سفير إيران في بغداد يجتمع مع ممثلين عن القوى السياسية الكردية

عاجل| سفير إيران في بغداد يجتمع مع ممثلين عن القوى السياسية الكردية

إحالة 3 مسؤولين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 76 مليونا في توريد القمح

إحالة 3 مسؤولين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 76 مليونا في توريد القمح

اليوم.. وفد برلماني من مالاوي في ضيافة مجلس النواب لمدة 3 أيام

اليوم.. وفد برلماني من مالاوي في ضيافة مجلس النواب لمدة 3 أيام

"الوزراء": خطة لتطوير الشركات وتحويل الخاسرة إلى مُنتجة

"الوزراء": خطة لتطوير الشركات وتحويل الخاسرة إلى مُنتجة

"البحوث الزراعية": وجود طماطم مسممة في الأسواق "شائعة" لا صحة لها

"البحوث الزراعية": وجود طماطم مسممة في الأسواق "شائعة" لا صحة لها

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