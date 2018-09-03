أصيب 13 فلسطينيا بجروح وبحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت في قرية الولجة شمال غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، إن طواقمها قدمت العلاج لـ 13 مصابا، بينهم 6 مصابين بالرصاص المطاطي، و7 حالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية الولجة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح البيان أن مصابا نقل للعلاج في مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم، فيما تم معالجة البقية ميدانيا، وفي وقت سابق من اليوم اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية هدمت أربعة مساكن في القرية بزعم البناء بدون ترخيص، واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.