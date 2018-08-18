شيع عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال مشاركته في مسيرة "العودة"، قرب السياج الأمني الفاصل، جنوبي القطاع.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد "سعدي معمر" (26 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس (جنوب)، تجاه منزل الشهيد معمر، في قرية "حي النصر" شمال شرقي رفح، لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل ذويه، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.