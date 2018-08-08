أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، أن دبابات تابعة له قصفت موقعًا تابعًا لحركة حماس الفلسطينية شرقي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، إن قصف الموقع التابع لحماس، جاء ردًا على إطلاق نار من قطاع غزة، على آلية هندسية، قرب السياج الفاصل على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقالت وكالة "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان، إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين تجاه مرصد تابع لكتائب القسام، شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عامل إسرائيلي بجروح متوسطة، إثر تعرض آليات هندسية مدنية لإطلاق نار مصدره قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان أن آليات هندسية مدنية كانت تهم بأعمال لإنشاء العائق الأمني في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة (الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل)، تعرضت لإطلاق نار من غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن حالة التأهب القصوى في صفوف قواته على الحدود مع قطاع غزة، كما أعلن الجيش عن إغلاق طرق قرب مستوطنة ناحل عوز وكذلك في مناطق قريبة من تجمع أشكول خشية من تعرض سيارات إسرائيلية لرصاص قناص.