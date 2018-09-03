أجرى اللواءأحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة بعدد من شوارع مركز العمرانية؛ للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وذكرت المحافظة، في بيان أصدرته اليوم، أن المحافظ الجديد وجه بإزالة الإشغالات والمخالفات وعدم إعاقة حركة المرور.