قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك 3 ملفات رئيسية حاليا على رأس أولوياته بجانب القضايا الأخرى، وهي منظومة النظافة وإنهاء تراكمات القمامة، وحل أزمة انقطاع مياة الشرب عن بعض المناطق، وإزالة التعديات على أملاك الدولة ووقف مخالفات البناء في المهد.

وقال المحافظ خلال اجتماعه بقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز: "متخافوش، عليكم بمواجهة المخالفات والتعديات وأنا معاكم في إطار القانون"، مطالبهم بعرض مشكلاتهم بكل جوانبها وإبداء مقترحاتهم لحلها، مؤكدا أن بابه وتليفوناته مفتوحة لكل المسئولين للتواصل معه في أي وقت من أجل صالح المواطن وإزالة أي عقبات، لافتا إلى أنه فيما بعد سيتم محاسبة أي مقصر.