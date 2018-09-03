بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة، إلى الدكتور ممدوح مصطفى، محافظ الشرقية، بمناسبة قرب احتفالها بالعيد القومي، والذي يوافق 9 سبتمبر الجاري.

وتمنى وزير التنمية المحلية، للمحافظة وشعبها، مزيدا من التقدم والازدهار.