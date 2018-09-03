خاطب رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، منوها بانخفاض عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30%، وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الإثنين، مرفقة بمقال صحفي يستشهد بتقرير أعدّه معهد (Ispo) للدراسات بشأن طالبي اللجوء وعمليات الإعادة إلى الوطن.

وكتب جينتيلوني، "لقد أعلن وزير الداخلية في الأشهر الثلاثة الأولى من الإحتفالات والتجمعات، قائلا: سوف نعيد 500 ألف مهاجر إلى أوطانهم!". بينما "انخفضت عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30%"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وكان وكيل رئاسة مجلس الوزراء جانكارلو جورجيتّي (حزب رابطة الشمال)، قد انتقد في تصريح مقتضب لصحيفة (إل فاتّو كووتيديانو)، الجمعة، إن "ماتيو سالفيني تحدث خلال الحملة الانتخابية عن إعادة 500 ألف مهاجر غير نظامي الى بلدانهم"، وأردف "لقد أطلق ترهة كبيرة"، بهذا الصدد.