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معهد الفلك: هذا هو موعد بداية العام الهجري الجديد

معهد الفلك: هذا هو موعد بداية العام الهجري الجديد

الاتحاد المصري عن مقاطعة الفاكهة: ستتوقف نهاية الأسبوع للتقييم

الاتحاد المصري عن مقاطعة الفاكهة: ستتوقف نهاية الأسبوع للتقييم

"فليفل" لوفد برلماني إفريقي: مصر نجت من مصير ليبيا وسوريا بفضل جيشها

"فليفل" لوفد برلماني إفريقي: مصر نجت من مصير ليبيا وسوريا بفضل جيشها

جدول عرض النسخ المرممة لأفلام يوسف شاهين بسينما زاوية

جدول عرض النسخ المرممة لأفلام يوسف شاهين بسينما زاوية

رئيس الوزراء يصدر قرارين بإنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح

رئيس الوزراء يصدر قرارين بإنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح

6 مواد باللائحة الداخلية تحدد مهام وميزانية معهد التدريب البرلماني

6 مواد باللائحة الداخلية تحدد مهام وميزانية معهد التدريب البرلماني

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«السنوسى»: «مسجون 7 سنين لأنى قتلت واحد بشومة فى خناقة.. وهخرج أكمل حياتى عادى»

«السنوسى»: «مسجون 7 سنين لأنى قتلت واحد بشومة فى خناقة.. وهخرج أكمل حياتى عادى»

كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

«خليها تعفّن»: حملة لمقاطعة الفاكهة بعد ارتفاع أسعارها.. و«حماية المستهلك» يعلن دعمها

«خليها تعفّن»: حملة لمقاطعة الفاكهة بعد ارتفاع أسعارها.. و«حماية المستهلك» يعلن دعمها

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