أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي في الانتخابات لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، في ضوء ما عرضته لجان تسيير أعمال الغرف السياحية بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي وما دار من مناقشات ودراسات مستفيضة في هذا الخصوص، وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومراجعة مشروع القرار بقسم التشريع بمجلس الدولة وإقراره دون ملاحظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن قرار المشاط بالدعوة لانتخابات اتحاد الغرف السياحية يأتي بعد أن نفذت الوزارة العديد من الإجرءات، جاء في مقدمتها إصدار القرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، تيسيرا وتبسيطا لإجراء الإنتخابات ومعالجة بعض المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للائحة.

وأوضحت الوزارة أن أبرز التعديلات التي تمت على اللائحة تعديل شرط المؤهل ليكون مؤهل متوسط على الأقل بدلاً من مؤهل عال، وكذلك إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق "فيديو كونفرانس" أو أي من وسائل الإتصال الحديثة في حالة السفر، كما جرى إضافة حكم جديد مقتضاه أنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات، تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم كلما أمكن ذلك، لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم .

يشار إلى أن الأعمال التحضيرية للانتخابات والقرارات الصادرة في هذا الشأن على مدار الأشهر الماضية أظهرت مدى التوافق الملحوظ بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، وهو ما أشار اليه قسم التشريع بمجلس الدولة في كتابه رقم 139 بتاريخ 2 يونيو الماضي، لدى مراجعهته مشروع تعديلات اللائحة.