شهدت محافظة الإسكندرية، أمس، حركة تعيينات وتنقلات لبعض رؤساء الأحياء، ضمن أكبر حركة محليات أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وشملت المحافظة تغير سكرتير عام المحافظة وسكرتير العام المساعد ورئيسي حيي المنتزه أول وغرب.

وتم بالحملة تنصيب اللواء أحمد بسيوني محمد زيد، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى حمدي محمود محمود الحشاش، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى حمدي عبدالعليم حسن شامة، رئيسًا لحي المنتزه أول، ونبيل عبدالرحمن منصور عبدالسميع، الإشراف على رئاسة حي غرب، كما تم الإبقاء على باقي رؤساء الأحياء في المحافظة.