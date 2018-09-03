عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع رؤساء الأحياء، لمناقشة آليات التعامل مع الإشغالات والتعديات بالثغر، وذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أعطى المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات كل في نطاقه، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

وشدد عليهم بإزالة جميع الإشغالات، التي تسببها المقاهي والكافتيرات على مستوى أحياء المحافظة، مؤكدا عليهم أنه لن يقبل بتواجد تلك الإشغالات التي تؤثر على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل بالإشغالات الموجودة في نطاق كل حي، كما كلفهم بعمل بيان يومي بحملات الإشغالات، وإزالة التعديات التي تقوم بها الأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد عليهم بالتنسيق الكامل بين المحافظة وشرطة المرافق في حصر تلك الإشغالات.

على صعيد آخر، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة صناديق القمامة المتواجدة، مشددا عليهم بوضع آلية موحدة لوضع تلك الصناديق بالشوارع الرئيسية، على أن تكون بالجهة اليمني من الطريق وفقا للمعايير والشروط العلمية، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.