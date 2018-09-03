بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لنقابة الأطباء البيطريين، لمناقشة الاشتراطات الجديدة لشركات التصنيع لدى الغير والقرار الصادر من وزارة الصحة بمنع الأطباء البيطريين من رئاسة شركات الأدوية.

ووصف الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، قرار وزارة الصحة بـ"غير دستوري"، ومخالف لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى أنه هادم لطموحات الشباب خصوصًا، وأنه اشترط أن يكون رأس مال تلك الشركات مليون جنيه، وهو أمر مبالغ فيه خصوصًا، أن تلك الشركات تعتبر متوسطة.

وأضاف "العامري" أن القرار جاء لصالح الصيادلة على حساب البيطريين، في الوقت الذي يتخرج فيه الطبيب البيطري من الكلية بدرجة بكالوريوس العلوم البيطرية البرنامج المتميز المتخصص في تصنيع الأدوية والأمصال البيطرية.