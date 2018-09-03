تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، ندوة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة غدا الثلاثاء 4 سبتمبر.

وتضم الندوة 150 شاب وفتاة، من أبناء محافظة دمياط، ويجرى خلال الندوة الإعلان عن فرص عمل للشباب المشارك، والتي توفرها جمعية المستثمرين بالمدينة.

وقالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة تسلك كافة السبل لتحقيق حياة كريمة للشباب وخاصة القادرين منهم على العمل وإتاحة فرص عمل مناسبة تساعد على تحسين أحوال أسرهم الاقتصادية.

وأضافت "الألفي" أن تلك الندوات تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم في مواجهة التحديات المجتمعية سواء بالأفكار الغير نمطية للمشروعات الصغيرة أو الأعمال الفنية أو أي إبداعات تساهم في تطوير الخدمات التي تقدم للشباب بالأندية الاجتماعية والثقافية بكافة المحافظات.

وأوضحت منى الشبراوي، مدير عام الإدارة العامة للأندية، أن الأندية الاجتماعية والثقافية تخدم الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، ويصل عدد الشباب المشاركة في الأندية 160 ألف شاب وفتاة، وهي أحد آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب، وتقديم العديد من البرامج التعليمية والتوعوية والترفيهية حيث تقوم الأندية بتنظيم الرحلات والمعسكرات لمختلف محافظات الجمهورية، لنشر الوعي والإنتماء داخل الشباب.

وأضافت، أن ندوات ريادة الأعمال يجرى تنفيذها في عدد 10 محافظات، وبعد محافظة دمياط الإسكندرية، ومطروح وكفرالشيخ والإسماعيلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة، وجرى التنفيذ بمحافظة الشرقية خلال شهر أغسطس تحت نفس شعار (شباب مبدع ومبتكر)، وهو الشعار الذي أتخذته الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية كشعار لكافة الفعاليات لهذا العام.