أعلن اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، تفعيل مبادرة «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية، التي تطلقها وزارة الداخلية؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، لتوفير الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدير الأمن، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم افتتاح المعرض، غدا، في السابعة مساءً، بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستطرح جميع المستلزمات الدراسية، والزي المدرسي، بأسعار مخفضة عن الأسواق.