منذ 48 دقيقة

منذ 48 دقيقة

سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مسودة تشكيل الحكومة، لرئيس الجمهورية ميشال عون، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".