قال المهندس مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن الصين لديها الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى أنها تمتلك القدرة المالية والخبرات التي تمكنها من مساعدة مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاقات السياسية بين مصر متميزة على مدار 62 عامًا، لافتًا إلى أن 40% من الزيارات بين البلدين تمت في عهد الرئيس السيسي، وأن الرئيس دُعي إلى مؤتمر دول "بريكس"، بالرغم من أن مصر ليست عضوًا في دول المجموعة، تقديرًا للبلاد وللدور الذي يقوم به السيسي.

وأشاد إبراهيم، بسياسات بكين، قائلًا: "إنها نأت بنفسها عن أي معركة سياسية أو عسكرية خلال 40 عامًا"، مرجحًا أن تكون القطب الدولي الثالث بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في غضون 4 سنوات،.

وشدد إبراهيم، على الصين تملك القدرة المالية والدهاء والتاريخ، ما يجعلها تغزو مختلف مناطق العالم بالقوة الناعمة، دون الحاجة إلى الغزو العسكري.