وصل منذ قليل كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وعلي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، إلى عزاء الراحل حسين عبدالرازق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وافته المنية منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض.

وقال محمد فائق لـ"الوطن": "عبدالرازق كان صديق عزيز ومن الصغر كان بيهتم بإفريقيا وفي بعض الرحلات صاحبني وكان دائما يدعو للتقدم والبناء وحتى وهو يعارض وكان إنسان بمعنى الكلمة".

وقال فؤاد بدراوي أمين عام حزب الوفد الأسبق: "المغفور له تربطني به علاقة قوية.. كان صاحب مبدأ وعقيدة وحريص على احترام العلاقات ويقف بجانب الحق ونصيرا للمظلومين".

وأضاف بدراوي خلال مشاركته في عزاء عبدالرازق بمسجد عمر مكرم، أن بوفاة الراحل خسرت مصر وحزب التجمع رجلا ذا قيمة ومبدأ ندعو له بموفور الرحمة.