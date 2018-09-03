قدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الجديد، الشكر للمهندسة نادية عبده المحافظ السابق، لما قدمته خلال تجربتها كأول سيدة مصرية تشغل منصب محافظ في مصر، مثمنًا جهودها خلال فترة عملها بالمحافظة كنائب محافظ ثم محافظ، ودورها الفعال للارتقاء بمحافظة البحيرة وخدمة مواطنيها، في لقاء يعتبر "تسليم وتسلم" القيادة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، اليوم، المهندسة نادية عبده، لتقديم التهنئة لهما على ثقة القيادة السياسية، متمنية لهما التوفيق.

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات والمشروعات منها؛ ملف تطوير وتنمية مدينة رشيد، والبورصة السلعية بمركز ومدينة بدر، وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ الجديد، استكمال مسيرة التنمية والبناء، ومواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

كما قدمت الدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ، الشكر للمهندسة نادية عبده، مثمنة مجهوداتها في المحافظة خلال الفترة التي قضتها في منصبها.