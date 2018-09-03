قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بالتضييق على الأسرى، والتي جاءت بتوصيات من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان.

وأضاف فارس في بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم، إن مصادرة 1800 كتاب في معتقل "هداريم" جاء على خلفية هذه التوصيات بعد جولات نفذتها لجان على أقسام الأسرى، وهي مكونة من ضباط من إدارة معتقلات الاحتلال وضباط سابقين فيها، طرحوا خلالها أسئلة على الأسرى تضمنت الحديث عن عدد الكتب، ونوعيات الطعام والمشتريات، وساعات الفورة، والملابس، والمياه.

وتابع: "كل المعطيات الواردة من الأسرى تُشير إلى أن المعتقلات وفي حال نفذت حكومة الاحتلال ما أوصت به ستشهد حالة من العصيان والتمرد على القوانين التي التزموا بها طوعاً، والتي جاءت في إطار تفاهمات مع إدارة معتقلات الاحتلال."

وحذر فارس من خطورة الوضع الذي يُنبئ بكارثة قادمة إذا ما تابعت إدارة معتقلات الاحتلال تنفيذ التوصيات التي أعلن عنها "أردان"، داعيًا إلى ضرورة بلورة خطة عمل لمساندة الأسرى والأسيرات في تصيدهم لما هو قادم.

ونوه إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن سلب الأسرى حقوقهم، وانجازات حياتية تمكنوا من الحصول عليها بالنضال والإضراب عن الطعام، إلا أن ما يجري اليوم أشد خطورة في ظل الظروف السياسية الراهنة.