قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ردود أفعال الناس في الشارع تصل إلى الوزارة، ويحاولوا الاستجابة لها بشكل كبير، مستشهدا بموقف الوزارة في مسألة الضريبة العقارية، عندما استجابت لمطالب المواطنون بمد فترة سداد الضريبة العقارية.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تحاول تغيير أدواتها وأسلوبها قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن نبض الشارع شيء مهم للغاية، وأجهزة الدولة تتابعه بشكل جيد.

ورد "معيط" على سؤال "مكنش عندك حساسية من أن يطلق عليك وزير فرض الضرائب؟"، قائلًا إنه لم يفرض ضرائب حتى الآن، موضحًا أن بعض الناس اعتقدوا أنه هو من قام بسن قانون الضريبة العقارية، رغم أنه موجود منذ عام 2008، وتم تعديله عام 2013.