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وزير شؤون مجلس النواب عن حسين عبدالرازق: مواقفه ثابتة ولم يتلون

وزير شؤون مجلس النواب عن حسين عبدالرازق: مواقفه ثابتة ولم يتلون

بالصور| «الداخلية» توفر مستلزمات المدارس بكفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ35%

بالصور| «الداخلية» توفر مستلزمات المدارس بكفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ35%

معيط للمشككين في "الضريبة العقارية": "هات حكم دستوري وأنا أوقفه"

معيط للمشككين في "الضريبة العقارية": "هات حكم دستوري وأنا أوقفه"

معيط: الضريبة العقارية مفروضة منذ عام 2013.. "ليه الناس بتعترض دلوقتي"

معيط: الضريبة العقارية مفروضة منذ عام 2013.. "ليه الناس بتعترض دلوقتي"

بالصور| "ما تيجي نـ جوجل كده؟".. مراحل تطور شعار أضخم محرك بحث

بالصور| "ما تيجي نـ جوجل كده؟".. مراحل تطور شعار أضخم محرك بحث

"السكة الحديد" تحذر قائدي المركبات من اقتحام الأماكن غير المعدة للعبور

"السكة الحديد" تحذر قائدي المركبات من اقتحام الأماكن غير المعدة للعبور

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تعرف على المستندات المطلوبة والمصروفات للمقبولين بمدارس المتفوقين

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"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

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