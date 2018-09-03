حددت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، جلسة 23 سبتمبر الحالى، لنظر قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير «أبومقار» بوادى النطرون، المقيدة برقم 3067 لسنة 2018، المتهم فيها الراهبان، سابقاً، أشعياء وفلتاؤس المقارى، وستُعقد المحاكمة فى جنايات «إيتاى البارود» بالبحيرة.

وقال المحامى كيرلس سامى، محامى المتهم الأول، إنه حصل على نسخة من التحقيقات وجارٍ مراجعتها للوقوف على أبعاد القضية وإدراك نقاط الضعف والقوة تجاه موكله، لافتاً إلى أن النيابة تجاهلت طلبه بعرض المتهم، وائل سعد (أشعياء)، على الطب الشرعى، وهو ما يعتبره ضاراً بالقضية، لأنه حال وجود تعذيب ستختفى آثاره بمرور الوقت. مشدداً على أنه يعمل بشكل حيادى فى القضية.

وفى سياق متصل، أعلنت مطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن إقامة أسرة الأنبا إبيفانيوس، قداس ذكرى الأربعين لوفاته، بعد غد الخميس، بكنيسة العذراء ومارجرجس بكفر الحمرة فى طنطا، بمشاركة الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا مقار أسقف الشرقية، وعدد من الكهنة وأسرة الأسقف. فيما يقيم دير أبومقار، قداساً بنفس المناسبة، السبت المقبل، بحضور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

محامى «أشعياء»: النيابة تجاهلت طلبى بعرض موكلى على الطب الشرعى

ومن جهة أخرى، قرر البابا إنهاء ندب الراهب القمص مقار السريانى، كأمين لدير الشهداء بأخميم فى سوهاج، وعودته إلى دير السريان بوادى النطرون.