قال الإعلامي أحمد موسى، إن التشكيك في إجراءات النيابة بشأن قضية قتل محمود نظمي لطفليه من أعلى كوبري فارسكور التابع لمحافظة دمياط، كان غرضها التشكيك في مؤسسات الدولة وتبرئة القاتل وتحويل القضية من المسار الجنائي إلى السياسي.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، معلقًا على اعتراف نظمي بقتل أولاده: "شوفتوا المخدرات؟!".

وتابع موسى: "أب مين ده اللي يخرج ولاده في العيد ويشتريلهم مسدسات عشان يقتلهم ويرميهم في المياه، القاضي المفروض لا يستخدم الرأفة، لا نؤثر على القضاء وهو مستقل، لكن في قضايا مينفعش يبقى فيها رأفة والأب لازم يُعدم".

وأكمل موسى: "حاجة ايه اللي كان خايف على ولاده منها، وهو كان مبسوط وعنده عربية وكان بيصرف على المخدرات؟!".