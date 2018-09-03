علقت الدكتور سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، على حملات التوعية التي تطلقها الوزارة من أجل تنظيم الأسرة وتوعية الأسر بمدى خطورة زيادة السكان، موضحة أن التوعية تأتي للحفاظ على صحة المرأة والأطفال.

وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، أن التوعية تتم الآن في وسائل الإعلام منها التلفزيون والراديو ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر"، التي من خلالها تستطيع الوزارة التعرف على آراء المواطنين حول الحملات سواء كانت تعليقات إيجابية أو سلبية.

وأشارت إلى أن مباردة الوسام تُعد إحياء للنجمة الذهبية التي أطلقت في تسعينات القرن الماضي، مؤكدة أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على إعادة هيكلة طريقة عمل الرائدات الريفيات لتغطي جميع المناطق وتوعية المواطنين في الريف بأهمية تنظيم الأسرة.

وتابعت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة: "منظمة الصحة العالمية احتفلت باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وشاركت الوزارة المصرية في هذا الاحتفال".