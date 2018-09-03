قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمود نظمي اعترف بقتل طفليه بإلقاءهما من أعلى كوبري فارسكور، بمحافظة دمياط، بملئ إرادته دون أن يجبره أحد على ذلك.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جهات التحقيق أدت ما عليها من أجل الوقوف على ملابسات الحادث، متابعًا: "كل ما روج على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان مجرد أكاذيب".

وتابع موسى: "شكلك إيه ياللي طلعت تفتي، كل واحد شكك في العدالة يستحق المحاكمة".

وأكمل مقدم برنامج "على مسئوليتي": "جهات التحقيق لديها الأدلة والأسانيد ولن تهتم بما ينشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، متابعًا: "وري الفيديو ده لبتوع قطر وقولهم يا هشام عبدالله يا خاين، يا معتز مطر يا عميل، يا زوبع يا مجرم".