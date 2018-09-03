أعلنت محافظة القاهرة، أنه جرى إبلاغ الجهات المعنية، من المرور والإسعاف ونائب المنطقة الشرقية وهيئة النقل العام للتحرك فور خروج عربة مترو مصر الجديدة، عن مسارها واصطدامها بعدد من السيارات.

وأكدت المحافظة، في بيان، اليوم، أنه بانتقال إبراهيم صابر نائب المحافظ، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إلى موقع الحادث، تبين أنه أثناء إصلاح المترو المعطل تحرك فجأة بقوة دفع الهواء وخاصة مع وجوده على منحدر واصطدام بعدد 5 سيارات وإصابة 6 أفراد أحدهم سيدة نقلت لمستشفى الجلاء وآخر لمستشفى هليوبوليس وانصراف الآخرون لإصابتهم بإصابات خفيفة.

وأصيب 4 أشخاص، اليوم، بسبب اصطدام ترام بـ5 سيارات بميدان سفير بمصر الجديدة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى.