أفادت تحريات المباحث أن الترام، الذي اصطدم بـ5 سيارات بميدان سفير في مصر الجديدة، كان يُجرى له أعمال صيانة في ألماظة، وأثناء صيانته، "فوجئوا بتفريغ هواء الفرامل"، وعندها تحرك القطار بشكل مفاجئ، وفشلوا في السيطرة عليه، واستمر الترام في مساره من ألماظة إلى ميدان سفير.

وألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على سائق ترام مصر الجديدة، المتسبب في الحادث، و5 من فريق الصيانة.

وأصيب 4 أشخاص بسبب خروج عربة مترو مصر الجديدة، عن مسارها واصطدامها بـ 5 سيارات بميدان سفير، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير الحركة، ونُقل المصابين إلى المستشفى.

أكدت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم، أنه أثناء إصلاح المترو المعطل تحرك فجأة بقوة دفع الهواء وخاصة مع وجوده على منحدر.

وقالت مصادر أمنية إن الترام تسبب في إتلاف 8 سيارات طوال مساره عبر أكثر من مزلقان حيث كانت تعبر السيارات حتى خرج عن القضبان واصطدم بالجزيرة الوسطى في ميدان سفير.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة تستجوب فريق الصيانة، في قسم شرطة مصر الجديدة، للوقوف على أسباب الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم مصر الجديدة، بقيادة الرائد علاء السباعي، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، لحصر السيارات المتضررة من الحادث، واستمع لأقوال مالكيها والذين أقروا بأنهم فوجئوا بالترام يتحرك دون سائق، ويصطدم بسياراتهم بعدما تمكنوا من الفرار منها أثناء عبورهم مزلقان ميدان سفير.