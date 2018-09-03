قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل متاحف العالم تحتوي على الكثير من القطع الأثرية المصرية، موضحًا أن المتحف الوطني في البرازيل الذي احترق بالكامل كان يضم 700 قطعة أثرية مصرية، وعلق: "وده رقم قليل بالنسبة للموجود في مختلف متاحف العالم".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "متحف اللوفر يضم 130 ألف قطعة أثرية مصرية، وفي إيطاليا 33 ألف قطعة".

وأكمل: "الآثار المصرية كانت تباع قبل أن تجرم عمليات بيعها في عام 1983، حتى أنه تم تخصيص صالة في المتحف المصري بميدان التحرير لبيع الآثار".

وتابع: "هنرجع الآثار دي إزاي وهي اتباعت، وفي تسجيلات هيئة الآثار، بعض القطع الأثرية كانت بتتباع بـ200 قرش".