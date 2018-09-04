6 دول حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة

قال سُكان إنه جرى حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مستخدمون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدأ، ظهر الإثنين، فيما أكد عدد من السكان عدم تمكنهم من الدخول على موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المتحدث باسم شركة الاتصالات في طرابلس، إن انقطاع خدمة "فيسبوك" جاءت نتيجة خلل من المزود الدولي للشبكة.

وفي السنوات الأخيرة تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي للحجب في أكثر من دولة حول العالم، لأسباب مختلفة، ويستعرض "الوطن" أشهر الحالات التي تم حجب فيها مواقع التواصل الاجتماعي:

- الجزائر

في 18 يونيو من عام 2016 حجبت الجزائر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" لكي تمنع تسريب أسئلة امتحان البكالوريا.

وحسبما أفادت "سكاي نيوز" صرح مصدر في قطاع البريد وتكنولوجيا الاتصال، بأن قرار الحج له صلة مباشرة بالامتحانات الجزئية للبكالوريا، مضيفا أن حجب المواقع يهدف إلى حماية مرشحي البكالوريا من نشر مواضيع خاطئة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

- العراق

في 14 يونيو من عام 2014، أمرت وزارة الاتصالات العراقية الشركات التي توفر خدمة الانترنت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمنها "فيسبوك، تويتر، وواتس اب" وجاء هذا القرار بحسبما ذكرته جريدة "الحياة" بعد أن شهد العراق هجوما كبيرا من تنظيم "داعش".

- إيران

بعام 2009 حجبت الحكومة الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي ووفقا لـ"سكاي نيوز" يعود سبب الحجب إلى الاحتجاجات التي قد شهدتها إيران بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وفي سبتمبر 2013، ظن البعض أن إيران رفعت الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أكد عبد الصمد عبادي من المجلس المختص بالرقابة علي الإنترنت، أن إزالة الحواجز عن تلك المواقع كان خطأ فني وسرعان ما تم تصحيحه.

- تركيا

في مارس من عام 2016، حجبت تركيا مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" وبعض المواقع الأخرى بسبب نشر صورة، عبر هذه المواقع لانفجار سيارة في العاصمة أنقرة.

ولم تكن تلك المرة الأولى ففي عام 2015 حجبت تركيا موقع "تويتر"، بسبب نشر صورة لشخص قام باحتجازه متشددون يساريون تحت تهديد السلاح.

- كوريا الشمالية

بشهر أبريل عام 2016 أعلنت السلطات في كوريا الشمالية حظر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع كوريا جنوبية بشكل رسمي في قرار رآه البعض تأكيد لتخوف كوريا الشمالية من انتشار المعلومات عبر الإنترنت.

فيما قالت وزارة البريد والاتصالات الكورية الشمالية في إعلانها عن الحظر، إنه تم اتخاذ قرار الحجب لأن هذه المواقع الإلكترونية تنشر دعاية زائفة ضد الجمهورية.

- الصين

تحجب الصين مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2009، ويعود قرار الحجب لعدة أسباب منها خيارات الأمان والخصوصية بموقع "فيس بوك"، وبأن الصين ترى أن موقع "فيس بوك" ومحرك البحث "جوجل" يقومان بنشر المواد الإباحية.

والبعض يرى أن السبب الرئيسي لمنع المواقع في الصين هو اندلاع المصادمات العنيفة عام 2009، بين مسلمي الإيغور والشرطة في مدينة "اورمتشي" التي تقع شمال غرب الصين.