أعلن المتحدث باسم شركة الاتصالات في طرابلس إن انقطاع خدمة "فيسبوك" جاءت نتيجة خلل من المزود الدولي للشبكة، بحسب صحيفة "المتوسط" الليبية.

في سياق متصل قال مراد بلال، ‏مدير إعلام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم حجب موقع "فيسبوك"، مؤكدًا التواصل مع مزوّد الوصلات الدولية لحل المشكلة.

جدير بالذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباء حول تذبذب خدمات شبكة الإنترنت في العاصمة طرابلس، وتوقف خدمات موقع "فيسبوك" على بعض مستخدمي الشبكة.

يأتي ذلك في الوقت التي تعاني فيه العاصمة طرابلس تحت وطأة الاشتباكات المسلحة، وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي اشتباكات العاصمة طرابلس، بين قوات الوفاق واللواء السابع، مشيرة إلى ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 47 قتيلًا، و129 جريحًا، نتيجة تجدد المواجهات المسلحة بعد خرق الهدنة إثر جهود عدة من وقف إطلاق النار.