حذر الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، من المخدرات التخليقية الحديثة مثل "الأستروكس والفودو والفلاكا".

وأضاف المهدي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الأنواع الجديدة من المخدرات تخلق طاقة من العنف غير عادية.

وأوضح المهدي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لاحظوا انتشار العنف بطريقة غريبة بين مدمني هذه المواد، حتى أطلقوا عليها "الزومبي وآكلي لحوم البشر".

وأكد المهدي أن مخدرات "الأستروكس والفودو" منتشرة بكثرة هذه الأيام، وأن "الفلاكا" بدأت في الانتشار واصفًا إياها بأنها "بلوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن قوة بعض هذه المواد تعادل قوة الحشيش 800 مرة ومثل الكوكايين 20 مرة.