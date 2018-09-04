برلماني: أعلنت عن وظائف في العبور راتب 8000 جنيه.. وتقدم 3 أشخاص فقط

قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه شهد منتدى توظيف بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، قدم 27 ألف وظيفة ولم يتقدم لها أحد.

وأضاف أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "والله يا فندم بعض الوظائف وصل الراتب فيها لـ8 آلاف ولـ6 آلاف".

وأكد أبوخضرة أن الشباب يحجمون عن هذه الوظائف بدون أي داعي، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من أحد المصانع بمدينة العبور تخبره بوجود 70 فرصة عمل لسائقين ومندوبين برواتب تبدأ من 3000 جنيه وتصل لـ8000 جنيه، لافتا إلى أنه أعلن عن هذه الوظائف ولم يتقدم لها سوى 3 أفراد.