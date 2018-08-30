قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى أقل من 10%، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجاز كبير ومعدل ممتاز للغاية.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الإنجاز يعود إلى المشروعات القومية الضخمة التي انشأتها الدولة، بالإضافة إلى جهود جذب الاستمثارات من الخارج، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى توفير فرص عمل عديدة للشباب، وبدوره سيؤدي إلى رفع متوسط الدخل.وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة استمرار العمل وبذل الجهود لمواصلة التحسن الاقتصادي الملحوظ.