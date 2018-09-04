تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، في رعاية معرض المنتجات المصرية، المقام حاليا بمدينة بغداد بالعراق، والذي يستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية في تعزيز أواصر وعلاقات التعاون التجارى والاقتصادي مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

تأتي مشاركة مصر للطيران في المعرض بهدف المساهمة في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر والعراق، ويعد فرصة متميزة لعرض المنتجات المصرية المختلفة بما يسهم في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ويساعد في تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، خاصة أن المعرض يحظى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

وحضر افتتاح المعرض كل من السفير عبيدة الدندراوي، نائب السفير المصري ببغداد، والسفير حازم سليمان، قنصل مصر، وحسام عبدالواحد، مستشار السفارة المصرية.

وضم المعرض أكثر من 60 شركة تعرض المنتجات المصرية في حضور العديد من القيادات والوزراء بالعراق.

وكان في استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض أحمد السيد، مدير مكتب بغداد، وفريق عمل المكتب لاطلاع الجمهور على أحدث خدمات مصر للطيران وعروضها الترويجية المقدمة للعملاء.

جدير بالذكر، أن شركة مصر للطيران تُسير حاليا 5 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة بغداد، و3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة أربيل بالعراق.