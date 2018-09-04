تسير شركة "مصر للطيران"، اليوم، 17 رحلة جوية لإعادة 4 آلاف و220 حاجا، بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجا إلى القاهرة.

كما تسير الشركة، حسب بيانها اليوم، 10 رحلات جوية بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة، بينها رحلتان لعودة حجاج باماكو، إضافة إلى رحلتين إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك فيما جددت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" مناشدتها للحجاج ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد بمطار جدة قبل إقلاع الرحلة بـ8 ساعات ومن مطار المدينة المنورة بـ6 ساعات، مع أهمية الالتزام بحمل حقيبتين فقط وزن الواحدة 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8 كجم، إضافة إلى مياه زمزم المغلفة والمعتمدة رسميا مع عدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.