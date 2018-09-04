صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن وحدة أمراض قلب الأطفال بقسم طب الأطفال بالجامعة، ستنظم المؤتمر السنوي السادس لأمراض قلب الأطفال تحت عنوان "الجديد في أمراض قلب الأطفال حديثي الولادة".

وتبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر المقبل بالحرم الجامعي، وسيستكمل المؤتمر جلساته العلمية بمدينة الغردقة من 13 إلى 15 سبتمبر.

وأضاف عزيز، أنه سوف يشارك في المؤتمر أكثر من 40 أستاذ أمراض قلب أطفال، من مختلف الجامعات المصرية، ومعاهد أمراض القلب التابعة لوزارة الصحة، وذلك بحضور أطباء الأطفال من محافظة سوهاج، ومحافظات الصعيد بالجامعات ومستشفيات وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد عبد العال الباجي، رئيس قسم طب الأطفال بالجامعة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سوف يناقش 15 ورقة بحثية في مجال الأطفال حديثي الولادة، حيث يناقش طريقة تشخيص علاج أمراض قلب الأطفال حديثي الولادة، وطرق العلاج والاكتشاف المبكر، واستخدام القسطرة التشخيصية والعلاجية في سرعة علاج وتشخيص هذه الأمراض، إلى جانب مناقشة جراحات قلب الأطفال المبكرة للوقاية من مضاعفات أمراض القلب لدي حديثي الولادة.