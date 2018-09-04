قدم المجلس الأعلى للأزهر الشكر للدكتور عباس شومان، على جهوده الكبيرة وإخلاصه في عمله خلال فترة توليه وكالة الأزهر، مؤكدًا أنه بانتهاء مدة شغله لمنصب وكيل الأزهر ينضم إلى صف جنود الأزهر الأوفياء.

وأوضح المجلس، في بيان له، أنه يقدر للدكتور شومان اجتهاده وتفانيه في خدمة رسالة الأزهر، وما بذله من جهود في إصلاح التعليم الأزهري وضبط الامتحانات في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى جهوده العلمية ومنهجه الأزهري القويم خلال عمله بمجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر.

وذكر المجلس الأعلى، أن لـ"شومان" مواقف وطنية مخلصة، فضلًا عن تمسكه بمنهج الأزهر الأصيل في حياته العملية والعلمية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه وأزهره الشريف.

كان الإمام الأكبر، أصدر قرارًا أمس بتكليف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، لحين اختيار شخصية جديدة بعد نهاية فترة الوكيل الحالي الدكتور عباس شومان.

وقالت مصادر بالمكتب الفني لشيخ الازهر، إن "شومان" جمع متعلقاته من مكتبه بوكالة الأزهر وانتقل إلى مكتبه كأمين عام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن العاملين بالمشيخة قدموا الشكر للدكتور عباس شومان، على فترتيه في وكالة الأزهر ودوره في إحياء الخطاب التعليمي داخل المشيخة، كما هنأوا الشيخ صالح عباس بالقيام بأعمال وكيل الأزهر.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن انتقال "شومان" لمكتبه بهيئة كبار العلماء يعني رفض رئاسة الجمهورية لطلب شيخ الأزهر بالتجديد للوكيل الحالي.

ونشرت "الوطن" في عددها اليوم تقريرًا عن وجود حالة ترقب داخل أروقة مشيخة الأزهر بعد انتهاء المدة الثانية للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أمس، دون صدور قرار جمهوري بالتجديد له أو اختيار خليفة له.

وتوقعت المصادر، أنه في حال عدم التجديد لـ"شومان" فإن الإمام الأكبر سيُبقى عليه، حيث سيجرى تكليفه بملف التعليم الأزهري، الذي شهد على يد "شومان" تقدمًا ملحوظًا، خاصة بعد صدور قرار الدكتور أحمد الطيب بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.