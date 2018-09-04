محافظ المنيا: تنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع المراكز بالمحافظة

وجه اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، بتنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع مراكز المحافظة، على أن تضم جميع احتياجات الطلاب ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار، بجانب عدد من السلع التموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة تنظيم معارض لمستلزمات المدارس، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ومحمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز بالمحافظة.

كما وجه رؤساء المدن بضرورة متابعة الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية وأعمال الصيانة ومراجعة المدارس في نطاق مراكزهم والتأكد من استعداداها لبدء العام الدراسي الجديد.

قال المحافظ، إنه يضع احتياجات المواطن المنياوي نصب عينيه، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لصالح الوطن والمواطن، موضحا أن محافظة المنيا ستعمل كفريق عمل متكاتف يدا واحدة تعمل وتنهض بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على حل مشكلات المواطنين، ومحاولة القضاء على البطالة ومحاربة الفساد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين الحياة المعيشية مع الاهتمام بكافة المرافق الخدمية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة الغلاء والاحتكار وتقديم أفضل الحلول للمشاكل.