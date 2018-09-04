بدأت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عرفة، مدير الدعوة بالمديرية، بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي للفقراء والمحتاجين، والأماكن الأكثر فقرا، وذلك بعد وصول 5 أطنان من اللحوم كدفعة أولى إلى مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وقال الشيخ حسن عرفة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية بدأت بتوزيع نصف طن من لحوم صكوك الأضاحي، صباح اليوم، بمسجد الشافعي بمنطقة المأوى نجع العرب، بالورديان التابعة لإدارة غرب بالإسكندرية، وذلك بحضور مدير إدارة غرب، ومفتشين المديرية، موضحا أن هناك إصرار على توزيع اللحوم إلى الفقراء والمحتاجين يدا بيد لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأضاف "عرفة" أن هناك توجيهات من الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بتوزيع الـ5 أطنان من لحوم الصكوك على دفعات، مشددا على ضرورة إشراف الدعاة ومديري الإدارات والمفتشين على التوزيع بأنفسهم، لضمان توصيل اللحوم لمستحقيها بشكل عادل.

وأشار مدير الدعوة، إلى أن المديرية كانت حققت رقما قياسيا في الحصلية النهائية لبيع صكوك الأضاحي بعيد الأضحى الماضي في الإسكندرية وصل إلى 6 ملايين و61500 جنيه قيمية بيع صكوك الأضاحي، بجملة بيع 4041 صكًا، مؤكدا على أن جميع المساجد اشتركت في بيع صك الأضاحي من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال أيام عيد الأضحى بمختلف أحياء المحافظة.