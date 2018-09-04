أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالكتاب الدوري الذي أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات كافة، بموافاة الوزارة بالأنماط السياحية غير التقليدية المتوفرة بالمحافظة وغير المستغلة بطريقة مناسبة ومواقعها ورؤية المحافظة لاستغلالها بالصورة الأمثل لتحقيق عائد مناسب منها.

وطالب مسعود، في بيان له، اليوم، من جميع المحافظين، الإسراع في تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية، من أجل وضع الخطط والبرامج غير التقليدية لتشجيع السياحة، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على الخريطة السياحية.

وأكد أهمية رؤية وزير التنمية المحلية، لزيادة الإيرادات المحققة في مجال السياحة خاصة غير المستغلة منها لدعم الاقتصاد القومي للدولة وزيادة مواردها.

كما طالب المهندس أمين مسعود، من جميع المحافظين، خاصة محافظي المحافظات ذات المناطق والمدن السياحية تشجيع السياحة المحلية، وتنظيم رحلات لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، لزيارة المناطق والمعالم السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية.