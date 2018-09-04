أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية الإعداد الجيد ووضع خطط مسبقة لمواجهة أي أزمة أو كارثة والمخاطر الناتجة عنها بالتنسيق بين أجهزة المحافظة المختلفة ومديريات الخدمات التابعة لها، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وشدد المحافظ، على أهمية التدريب العملي والتجريبي ورفع كفاءة العناصر البشرية العاملة بها، وتحديث المعدات اللازمة طبقًا لأحدث المنتجات العالمية بما يتواءم مع طبيعة الكوارث والأزمات سواء الطبيعية أو غير الطبيعية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية دور اللجنة للقيام بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة وقيامها بمسؤولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ووضع الأسلوب الأمثل للتعامل معها مع متابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها، وكذلك التنسيق مع القوات المسلحة في حالة الاحتياج وأيضًا الجهات المختلفة لتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء محافظ القاهرة وحضور نواب المحافظ، ومساعدي مدير أمن القاهرة، ومديري مديريات الخدمات المعنية، والمستشار العسكري، ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء وهيئة النقل العام، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.