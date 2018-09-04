إغلاق مستشفى بالمحلة بعد وفاة سيدة أجرت عملية ولادة قيصرية

أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى الدكتور حامد محمد، مدير العلاج الحر بضرورة إغلاق مستشفى الهدى التخصصي بالمحلة.

جاء ذلك القرار، بسبب الإهمال الطبي بالمستشفى، الذي تسبب في وفاة "أمينة .م.م" 21 عاما، عقب إجراءها عملية ولادة قيصرية نتيجة نزيف حاد مفاجىء.

وكانت مديرية الصحة، شكلت لجنة تحت إشراف الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، ولفيف من أطباء العلاج الحر لفحص شكاوي أهالي الضحية، وجرى معاينه أقسام الرعايه العلاجية داخل المستشفى المذكورة، وتبين مخالفتها للاشتراطات التراخيص.

وكشفت التقارير التي أطلع عليها مسؤولوا مديرية الصحة، أن الضحية المتوفاه، تعرضت لنزيف حاد بسبب الإهمال الطبي عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مستشفى "الهدى الدولي" فأصدر وكيل الوزاره القرار المشار إليه.